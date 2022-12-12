Ларина Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Ларин Флор Григорьевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Гордеева Феодосия Флоровна
Отец ребёнка: Ларин Флор Григорьевич
Нарышкино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Морозова Татьяна Флоровна
Отец ребёнка: Ларин Флор Григорьевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Ларин Илья Флорович
Отец ребёнка: Ларин Флор Григорьевич
Смерть
Неизвестно