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Ларина Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Ларин Григорий Флорович

Отец ребёнка: Ларин Флор Григорьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Гордеева Феодосия Флоровна

Отец ребёнка: Ларин Флор Григорьевич

Нарышкино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Морозова Татьяна Флоровна

Отец ребёнка: Ларин Флор Григорьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Ларин Илья Флорович

Отец ребёнка: Ларин Флор Григорьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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