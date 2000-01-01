Яшков Влас Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Яшной Евдоким Потапович
Мать: Яшная Дарья
Бракосочетание
09.09.1827
Жена: Яшкова Акулина Ефимовна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Дарья Власовна
Мать ребёнка: Яшкова Акулина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Яшкова Акулина Ефимовна
Смерть
Неизвестно