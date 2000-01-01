Яшков Влас Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшков Влас Евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Яшной Евдоким Потапович

Мать: Яшная Дарья

Бракосочетание
09.09.1827

Жена: Яшкова Акулина Ефимовна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Дарья Власовна

Мать ребёнка: Яшкова Акулина Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яшков Гаврил Власович

Мать ребёнка: Яшкова Акулина Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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