Рязанов Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рождения19.01.1952
Дата смерти20.12.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1952
Мать: Рязанова Неизвестно
Бракосочетание
07.04.1979
Рождение ребёнка
15.04.1980
Дочь: Смирнова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Скороходова Елена Михайловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
02.04.1981
Смерть
20.12.1998