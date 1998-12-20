Рязанов Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРязанов Владимир Алексеевич

Рязанов Владимир Алексеевич

Место рождения

Асбест, Асбестовский, Свердловская область

Дата рождения

19.01.1952

Дата смерти

20.12.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1952

Отец: не указан

Мать: Рязанова Неизвестно

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Бракосочетание
07.04.1979

Жена: Скороходова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
15.04.1980

Дочь: Смирнова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Скороходова Елена Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
02.04.1981

Жена: Скороходова Елена Михайловна

Смерть
20.12.1998
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close