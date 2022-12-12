Карабачинская Сима
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1911
Дата смерти2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорочкин Меер Иосифович
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорочкин Меер Иосифович
Место жительства
1942
Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2006