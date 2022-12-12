Карабачинская Сима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабачинская Сима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1911

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорочкин Меер Иосифович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорочкин Меер Иосифович

Место жительства
1942
Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорочкин Меер Иосифович

Смерть
2006
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