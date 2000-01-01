(Черноземова) София Ивановна
Место рожденияВологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Дата рождения02.09.1870
Дата смерти16.04.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1870
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Смерть
16.04.1874
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Причина смерти: от оспы