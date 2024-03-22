Костяков Савостьян Николаев
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти27.07.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Зелепукин Николай
Мать: Домна Климонтова
Рождение ребёнка
10.12.1840
Сын: Костяков Григорий Савостьянов
Мать ребёнка: Перепелкина Авдотья Сафронова
Ф. 3 Оп. 15 Д. 233 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 3 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1840
Бракосочетание
До 1840
Смерть
27.07.1870
Ф. 3 Оп. 15 Д. 347 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1870