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Костяков Савостьян Николаев

Место рождения

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

27.07.1870

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Зелепукин Николай

Мать: Домна Климонтова

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.12.1840

Сын: Костяков Григорий Савостьянов

Мать ребёнка: Перепелкина Авдотья Сафронова

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 233 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 3 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1840
Бракосочетание
До 1840

Жена: Перепелкина Авдотья Сафронова

Смерть
27.07.1870
Ф. 3 Оп. 15 Д. 347 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1870
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