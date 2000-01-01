Лумазова (Майорова) Ирина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1949
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1949
Отец: Майоров Борис Петрович
Рождение ребёнка
19.10.1971
Дочь: Гурьева Елена Викторовна
Отец ребёнка: Лумазов Виктор Акимович
Рождение ребёнка
31.03.1976
Дочь: Лумазова Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Лумазов Виктор Акимович
Рождение ребёнка
20.11.1984
Дочь: Кузнецова Наталия Викторовна
Отец ребёнка: Лумазов Виктор Акимович