Лумазова (Майорова) Ирина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лумазова (Майорова) Ирина Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1949

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1949

Отец: Майоров Борис Петрович

Мать: Майорова Людмила Марковна

Рождение ребёнка
19.10.1971

Дочь: Гурьева Елена Викторовна

Отец ребёнка: Лумазов Виктор Акимович

Рождение ребёнка
31.03.1976

Дочь: Лумазова Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Лумазов Виктор Акимович

Рождение ребёнка
20.11.1984

Дочь: Кузнецова Наталия Викторовна

Отец ребёнка: Лумазов Виктор Акимович

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