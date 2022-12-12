Солдатов Фёдор Логинович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
17.05.1867
Рождение ребёнка
10.11.1868 ст.
Дочь: Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Солдатова Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
04.10.1870 ст.
Сын: Солдатов Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Солдатова Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Ефремова Вера Фёдоровна
Мать ребёнка: Солдатова Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Кареева Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Солдатова Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
29.04.1877 ст.
Сын: Солдатов Тимофей Фёдорович
Мать ребёнка: Солдатова Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
07.06.1884
Дочь: Агриппина Фёдоровна
Мать ребёнка: Солдатова Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
14.10.1889 ст.
Дочь: Прасковья Фёдоровна
Мать ребёнка: Солдатова Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
28.08.1892 ст.
Сын: Солдатов Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Солдатова Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
20.08.1895 ст.
Дочь: Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Солдатова Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдатов Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Солдатова Ирина Гавриловна
Смерть
Неизвестно