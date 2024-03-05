Антипова (Шоргина) Пелагая (?) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова (Шоргина) Пелагая (?) Андреевна

Место рождения

д.Перово, Гусь-Хрустальный район

Дата рождения

Между 1851 и 1853

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Отец

Между 1826 и 1828 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Между 1876 и 1878 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1851 и 1853

Отец: Шоргин Андрей Иванович

Мать: не указана

д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Между 1876 и 1878

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Антипов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипов Иван

Смерть
После 1897
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