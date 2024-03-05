Антипова (Шоргина) Пелагая (?) Андреевна
Место рожденияд.Перово, Гусь-Хрустальный район
Дата рожденияМежду 1851 и 1853
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1851 и 1853
Отец: Шоргин Андрей Иванович
д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Между 1876 и 1878
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Антипов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антипов Иван
Смерть
После 1897