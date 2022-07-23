Шинелева (Назарова) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинелева (Назарова) Тамара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1931

Дата смерти

23.07.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
23.07.2022
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Умерла будучи в гостях у меня
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