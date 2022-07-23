Шинелева (Назарова) Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1931
Дата смерти23.07.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
23.07.2022
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Умерла будучи в гостях у меня