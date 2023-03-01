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Мартинов Илья Мартинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1789

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1823 г.р.
Вычислено 1828 г.р.

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1789

Отец: Мартин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Сын: Ильин Прохор Ильич

Мать ребёнка: не указана

Ильи сыновья: Прохор – 27 лет,
Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Игнатий

Мать ребёнка: не указана

Игнатий – 6 лет (возраст по последней ревизии 1834 года), отдан в рекруты в 1849 году;
Смерть
1835
В документах Смоленской казенной палаты, в материалах IX ревизии податного населения Смоленской губернии, в ревизской сказке от 6 октября 1850 года имеются сведения о крепостных крестьянахдеревни Моса... Показать все
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