Мартинов Илья Мартинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1789
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1789
Отец: Мартин
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Сын: Ильин Прохор Ильич
Ильи сыновья: Прохор – 27 лет,
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Сын: Игнатий
Игнатий – 6 лет (возраст по последней ревизии 1834 года), отдан в рекруты в 1849 году;
Смерть
1835
В документах Смоленской казенной палаты, в материалах IX ревизии податного населения Смоленской губернии, в ревизской сказке от 6 октября 1850 года имеются сведения о крепостных крестьянахдеревни Моса... Показать все