Сидорова (Сидорова) Альбина
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
С ?.09.1955 по ?.06.1966
Образование
С ?.09.1966 по 1971
высшее
Бракосочетание
?.09.1967
Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.06.1972
Дочь: (Черемисинова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Черемисинов Николай Иванович
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Развод
1981