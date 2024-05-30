Сидорова (Сидорова) Альбина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Сидорова) Альбина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1948 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Образование
С ?.09.1955 по ?.06.1966
Образование
С ?.09.1966 по 1971
высшее
Бракосочетание
?.09.1967

Муж: Черемисинов Николай Иванович

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.06.1972

Дочь: (Черемисинова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Черемисинов Николай Иванович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Развод
1981

Муж: Черемисинов Николай Иванович

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