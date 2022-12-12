Пойманова Надежда Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пойманова Надежда Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1920

Дата смерти

?.11.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Вагина Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Пойманов Владимир Петрович

Свободный Труд, Шовгеновский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
?.11.1987
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
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