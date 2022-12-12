Пойманова Надежда Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1920
Дата смерти?.11.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Вагина Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Пойманов Владимир Петрович
Свободный Труд, Шовгеновский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
?.11.1987
Камышин, город Камышин, Волгоградская область