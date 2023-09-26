Пронина (Григорьева) Анисья Васильевна
Место рождениясело Хитрово Рассказовский уезд Тамбовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
село Хитрово Рассказовский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
09.09.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пронин Владимир Антонович
Рождение ребёнка
19.01.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пронин Владимир Антонович
Сампур, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно