Пронина (Григорьева) Анисья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина (Григорьева) Анисья Васильевна

Место рождения

село Хитрово Рассказовский уезд Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

село Хитрово Рассказовский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
09.09.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пронин Владимир Антонович

Рождение ребёнка
19.01.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пронин Владимир Антонович

Сампур, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронин Владимир Антонович

Смерть
Неизвестно
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