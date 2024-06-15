Цалко (Прищепа) Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1947
Рождение ребёнка
01.10.1966
Мальцы, Наровлянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1967
Рождение ребёнка
1968
Рождение ребёнка
1975
Рождение ребёнка
1977