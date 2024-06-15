Цалко (Прищепа) Галина Александровна 24.08.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Цалко (Прищепа) Галина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1947

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1947

Отец: Прищепа Александр Емельянович

Мать: Прищепа (Трибуцкая) Ульяна Андреевна

Рождение ребёнка
01.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цалко Владимир Иосифович

Мальцы, Наровлянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цалко Владимир Иосифович

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цалко Владимир Иосифович

Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цалко Владимир Иосифович

Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цалко Владимир Иосифович

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