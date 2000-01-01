Вшивцев Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцев Фёдор

Вшивцев Фёдор

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вшивцев ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев Самсон Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев Иван Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев Иван Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев Василий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
д. Федора Вшивцева (Федоровщинцы, Сарафановщина
Смерть
После 1646
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close