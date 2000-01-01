Вшивцев Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вшивцев ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вшивцев Василий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
д. Федора Вшивцева (Федоровщинцы, Сарафановщина
Смерть
После 1646