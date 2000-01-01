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Пантюхов Павел Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Пантюхов Спиридон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1919

Сын: Пантюхов Иван Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Пантюхов Василий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Пантюхов Николай Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Пантюхов Виктор Павлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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