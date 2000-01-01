Пантюхов Павел Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Пантюхов Спиридон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1919
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Пантюхов Василий Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Пантюхов Николай Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно