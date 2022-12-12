Федчишина (Швырева) Надежда Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федчишина (Швырева) Надежда Юрьевна

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Место рождения

1-го участка института им Докучаева, Таловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

11.07.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1988 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

1-го участка института им Докучаева, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.02.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федчишин Алексей Сергеевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.04.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федчишин Алексей Сергеевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федчишин Алексей Сергеевич

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