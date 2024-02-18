Селуянова (Краснова) Диана Юрьевна
Место рождения
Дата рождения19.08.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1962
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
10.04.1984
Сын: Селуянов Кирилл Валерьевич
Отец ребёнка: Селуянов Валерий Витальевич
Иваново, Ивановский район, Брестская область
Рождение ребёнка
06.07.1991
Дочь: Селуянова Екатерина Валерьевна
Отец ребёнка: Селуянов Валерий Витальевич
Иваново, Иваново, Ивановская область