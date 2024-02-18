Селуянова (Краснова) Диана Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селуянова (Краснова) Диана Юрьевна

Место рождения

Лида, Лидский район, Гродненская область

Дата рождения

19.08.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1962

Отец: не указан

Мать: Краснова (Смирнова) Валентина Дмитриевна

Лида, Лидский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селуянов Валерий Витальевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
10.04.1984

Сын: Селуянов Кирилл Валерьевич

Отец ребёнка: Селуянов Валерий Витальевич

Иваново, Ивановский район, Брестская область
Рождение ребёнка
06.07.1991

Дочь: Селуянова Екатерина Валерьевна

Отец ребёнка: Селуянов Валерий Витальевич

Иваново, Иваново, Ивановская область

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