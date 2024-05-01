Суботин Феодор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суботин Феодор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суботин Александр Матвеевич

Мать: Суботина Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Любовь Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1915 ст.

Дочь: (Субботина) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Субботина Любовь Васильевна

Смерть
После 1915

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