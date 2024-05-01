Суботин Феодор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Суботин Александр Матвеевич
Мать: Суботина Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1915 ст.
Дочь: (Субботина) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Субботина Любовь Васильевна
Смерть
После 1915