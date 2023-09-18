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Кочин Виктор Сергеевич

Место рождения

СССР, Ивановская область, Южский район, деревня Быково

Дата рождения

10.10.1933

Дата смерти

27.11.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1933

Отец: Кочин Сергей

Мать: Кочина Анастасия

СССР, Ивановская область, Южский район, деревня Быково
Бракосочетание
11.12.1955

Жена: Кочина Екатерина

СССР, Сахалинская область, г. Оха
Рождение ребёнка
04.05.1956

Сын: Кочин Сергей

Мать ребёнка: Кочина Екатерина

СССР
Рождение ребёнка
18.06.1960

Сын: Кочин Андрей Викторович

Мать ребёнка: Кочина Екатерина

СССР
Смерть
27.11.1978
Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха
Похороны
Неизвестно
Старое Кладбище Г. Оха, Оха, Россия (Okha, Russia)
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