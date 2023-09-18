Кочин Виктор Сергеевич
Место рожденияСССР, Ивановская область, Южский район, деревня Быково
Дата рождения10.10.1933
Дата смерти27.11.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1933
Отец: Кочин Сергей
Мать: Кочина Анастасия
СССР, Ивановская область, Южский район, деревня Быково
Бракосочетание
11.12.1955
Жена: Кочина Екатерина
СССР, Сахалинская область, г. Оха
Рождение ребёнка
04.05.1956
Сын: Кочин Сергей
Мать ребёнка: Кочина Екатерина
СССР
Рождение ребёнка
18.06.1960
Мать ребёнка: Кочина Екатерина
СССР
Смерть
27.11.1978
Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха
Похороны
Неизвестно
Старое Кладбище Г. Оха, Оха, Россия (Okha, Russia)