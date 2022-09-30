Романов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Василий

Мать: Романова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Романова Маруся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Романова Маруся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Романова Маруся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Романова Маруся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Романова Маруся

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Маруся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Полина Михайловна

Мать ребёнка: Романова Маруся

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