Романов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Василий
Мать: Романова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Романова Маруся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Романова Маруся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Романова Маруся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Романова Маруся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Романова Маруся
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Маруся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Полина Михайловна
Мать ребёнка: Романова Маруся