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Квашнин Афанасий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Квашнин Павел Савельевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Квашнина Маланья Нестеровна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Квашнин Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Квашнин Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Квашнин Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квашнина Маланья Нестеровна

Место жительства
Неизвестно
Старый Кошкуль, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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