Квашнин Афанасий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Квашнин Павел Савельевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Квашнина Маланья Нестеровна
Рождение ребёнка
1850
Рождение ребёнка
1853
Сын: Квашнин Андрей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Квашнин Дмитрий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Старый Кошкуль, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно