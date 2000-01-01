Неручева (Аввакумова) Раиса Александровна
Место рожденияКурганская обл. Зверниголовск
Дата рождения04.07.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Курганская обл. Зверниголовск
Рождение ребёнка
22.05.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грибовский Осип Михайлович
Бракосочетание
10.02.1991
Челябинская облатсь Красноармейский район
Бракосочетание
Неизвестно