Неручева (Аввакумова) Раиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неручева (Аввакумова) Раиса Александровна

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Место рождения

Курганская обл. Зверниголовск

Дата рождения

04.07.1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Курганская обл. Зверниголовск
Рождение ребёнка
22.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грибовский Осип Михайлович

Бракосочетание
10.02.1991

Муж: Грибовский Осип Михайлович

Челябинская облатсь Красноармейский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неручев Александр Егорович

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