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Иоанн Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1691 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Иоанн Федорович (1692 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Воскресенского на Сонохте Романов-Борисоглебского уезда1 Жена его Феодосия Андреевна (1691-?). Дети: Яков, священ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Андреева

Рождение ребёнка
1720

Сын: Яков Иоаннов

Мать ребёнка: Феодосия Андреева

Яков Иоаннович (1720 — 1764) Родился в семье священника села Воскресенского на Сонохте РомановБорисоглебского уезда1 Иоанна Федоровича. Служил священником в том же селе. Умер 23 марта 1764 года. Жена ... Показать все
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Анна Иоаннова

Мать ребёнка: Феодосия Андреева

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Марфа Иоаннова

Мать ребёнка: Феодосия Андреева

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Александра Иоаннова

Мать ребёнка: Феодосия Андреева

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Елена Иоаннова

Мать ребёнка: Феодосия Андреева

Рождение ребёнка
1737

Сын: Андрей Иоаннов

Мать ребёнка: Феодосия Андреева

Смерть
Неизвестно

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