Иоанн Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Иоанн Федорович (1692 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Воскресенского на Сонохте Романов-Борисоглебского уезда1 Жена его Феодосия Андреевна (1691-?). Дети: Яков, священ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Андреева
Рождение ребёнка
1720
Сын: Яков Иоаннов
Мать ребёнка: Феодосия Андреева
Яков Иоаннович (1720 — 1764) Родился в семье священника села Воскресенского на Сонохте РомановБорисоглебского уезда1 Иоанна Федоровича. Служил священником в том же селе. Умер 23 марта 1764 года. Жена ... Показать все
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Анна Иоаннова
Мать ребёнка: Феодосия Андреева
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Марфа Иоаннова
Мать ребёнка: Феодосия Андреева
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Александра Иоаннова
Мать ребёнка: Феодосия Андреева
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Елена Иоаннова
Мать ребёнка: Феодосия Андреева
Рождение ребёнка
1737
Сын: Андрей Иоаннов
Мать ребёнка: Феодосия Андреева
Смерть
Неизвестно