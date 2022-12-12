Терский Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терский Виктор Николаевич

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Место рождения

Поселок центрального отделения совхоза им. Ильича, Михайловский р-н, Рязанская обл.

Дата рождения

19.11.1898

Дата смерти

04.07.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Поселок центрального отделения совхоза им. Ильича, Михайловский р-н, Рязанская обл.
Место жительства
С 1924 по 1939
г. Харьков, Харьковская обл., Украина
Место жительства
С 1939 по 1940
Домодедово, Домодедово, Московская область
Место жительства
С 1944
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1965
Знаменск, Гвардейский, Калининградская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
04.07.1965
Москва, город федерального значения Москва
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