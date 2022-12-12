Терский Виктор Николаевич
Место рожденияПоселок центрального отделения совхоза им. Ильича, Михайловский р-н, Рязанская обл.
Дата рождения19.11.1898
Дата смерти04.07.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Поселок центрального отделения совхоза им. Ильича, Михайловский р-н, Рязанская обл.
Место жительства
С 1924 по 1939
г. Харьков, Харьковская обл., Украина
Место жительства
С 1939 по 1940
Домодедово, Домодедово, Московская область
Место жительства
С 1944
Место жительства
По 1965
Знаменск, Гвардейский, Калининградская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
04.07.1965