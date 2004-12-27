Голубева (Колесова) Мавра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1960
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Колесов Михаил Осипович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Голубев Дементий Кириллович
Отец ребёнка: Голубев Кирилл Клементинович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Воробьева Татьяна Кирилловна
Отец ребёнка: Голубев Кирилл Клементинович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Шутова Мавра (Мария) Кирилловна
Отец ребёнка: Голубев Кирилл Клементинович
Рождение ребёнка
12.04.1914
Отец ребёнка: Голубев Кирилл Клементинович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Костик Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Голубев Кирилл Клементинович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Головацкая Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Голубев Кирилл Клементинович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Голубев Кирилл Клементинович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Фектя (Фая) Кирилловна
Отец ребёнка: Голубев Кирилл Клементинович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1960