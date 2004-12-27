Голубева (Колесова) Мавра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Колесова) Мавра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Колесов Михаил Осипович

Мать: Колесова Ирина Ермолаевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Голубев Дементий Кириллович

Отец ребёнка: Голубев Кирилл Клементинович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Воробьева Татьяна Кирилловна

Отец ребёнка: Голубев Кирилл Клементинович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Шутова Мавра (Мария) Кирилловна

Отец ребёнка: Голубев Кирилл Клементинович

Рождение ребёнка
12.04.1914

Сын: Голубев Ефим Кириллович

Отец ребёнка: Голубев Кирилл Клементинович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Костик Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Голубев Кирилл Клементинович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Головацкая Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Голубев Кирилл Клементинович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Голубев Антон Кириллович

Отец ребёнка: Голубев Кирилл Клементинович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Фектя (Фая) Кирилловна

Отец ребёнка: Голубев Кирилл Клементинович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1960
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