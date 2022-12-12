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Кубенский Елпидифор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1841 ст.

Дата смерти

19.04.1891 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1841 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1867 ст.

Жена: Кубенская Мария Алексеевна

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Жених: канцелярский служитель Вологодской Духовной Консистории г.Вологды Николаево- Владыченского прихода Кубенский Елпидифор Александров. Невеста: дьячка Воскресенской Устьянской церкви Алексия Адриа... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Леушинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Псаломщик Воскресенской Липецкой церкви Вельского уезда.
Смерть
19.04.1891 ст.
Леушинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
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