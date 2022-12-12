Кубенский Елпидифор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1841 ст.
Дата смерти19.04.1891 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1841 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1867 ст.
Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Жених: канцелярский служитель Вологодской Духовной Консистории г.Вологды Николаево- Владыченского прихода Кубенский Елпидифор Александров. Невеста: дьячка Воскресенской Устьянской церкви Алексия Адриа... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик Воскресенской Липецкой церкви Вельского уезда.
Смерть
19.04.1891 ст.