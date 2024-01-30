Леонов Виктор Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонов Виктор Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1937

Отец: Леонов Никифор Сергеевич

Мать: Леонова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
22.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леонова Валентина Максимовна

Рождение ребёнка
25.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леонова Валентина Максимовна

Смерть
Неизвестно
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