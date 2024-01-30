Леонов Виктор Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1937
Отец: Леонов Никифор Сергеевич
Мать: Леонова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
22.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Леонова Валентина Максимовна
Рождение ребёнка
25.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Леонова Валентина Максимовна
Смерть
Неизвестно