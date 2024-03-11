Федорян Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федорян Иван Калинович
Мать: Федорян Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорян Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Федорян Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федорян Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федорян Светлана
Смерть
Неизвестно