Федорян Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорян Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федорян Иван Калинович

Мать: Федорян Пелагея Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорян Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Федорян Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федорян Иван Васильевич

Мать ребёнка: Федорян Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорян Светлана

Смерть
Неизвестно
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