Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Андрей Николаев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Евдокимов Александр Николаев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Евдокимов Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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