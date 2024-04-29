Кудрявцев Виктор Васильевич 16.08.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кудрявцев Виктор Васильевич

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Место рождения

с. Луначаровка, Волчихинский район, Алтайский край, РСФСР, СССР

Дата рождения

16.08.1935

Дата смерти

20.01.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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1960 г.р.

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1935

Отец: Кудрявцев Василий

Мать: Кудрявцева Акулина

с. Луначаровка, Волчихинский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
09.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудрявцева (Щербакова) Мария Петровна

с. Усть-Волчиха, Волчихинский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
12.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудрявцева (Щербакова) Мария Петровна

с. Луначаровка, Волчихинский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
15.12.1960

Сын: Кудрявцев Михаил Викторович

Мать ребёнка: Кудрявцева (Щербакова) Мария Петровна

с. Волчиха, Алтайский край, РСФСР, СССР
Смерть
20.01.1993

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