Кудрявцев Виктор Васильевич
Место рожденияс. Луначаровка, Волчихинский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Дата рождения16.08.1935
Дата смерти20.01.1993
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1935
Отец: Кудрявцев Василий
Мать: Кудрявцева Акулина
с. Луначаровка, Волчихинский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
09.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кудрявцева (Щербакова) Мария Петровна
с. Усть-Волчиха, Волчихинский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
12.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кудрявцева (Щербакова) Мария Петровна
с. Луначаровка, Волчихинский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
15.12.1960
Сын: Кудрявцев Михаил Викторович
Мать ребёнка: Кудрявцева (Щербакова) Мария Петровна
с. Волчиха, Алтайский край, РСФСР, СССР
Смерть
20.01.1993