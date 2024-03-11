Бобровникова Авдотья Астафьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842 ст.
Сын: Бобровников Андриян Максимов
Отец ребёнка: Бобровников Максим Николаев
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: Матрена Максимова
Отец ребёнка: Бобровников Максим Николаев
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: Елена Максимова
Отец ребёнка: Бобровников Максим Николаев
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Елена Максимова
Отец ребёнка: Бобровников Максим Николаев
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: Агафья Максимова
Отец ребёнка: Бобровников Максим Николаев
Рождение ребёнка
1856 ст.
Сын: Бобровников Тихон Максимов
Отец ребёнка: Бобровников Максим Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно