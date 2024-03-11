Бобровникова Авдотья Астафьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобровникова Авдотья Астафьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Бобровников Андриян Максимов

Отец ребёнка: Бобровников Максим Николаев

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Матрена Максимова

Отец ребёнка: Бобровников Максим Николаев

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: Елена Максимова

Отец ребёнка: Бобровников Максим Николаев

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Елена Максимова

Отец ребёнка: Бобровников Максим Николаев

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: Агафья Максимова

Отец ребёнка: Бобровников Максим Николаев

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Бобровников Тихон Максимов

Отец ребёнка: Бобровников Максим Николаев

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобровников Максим Николаев

Смерть
Неизвестно
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