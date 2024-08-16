Куцева (Куцева) Агрипина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куцев Гавриил Федоров
Мать: не указана
Место жительства
1871
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 968 МК церквей Мещовский у. за 1871 г
Восприемник
14.11.1871
Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 968 МК церквей Мещовский у. за 1871 г Иван и Филипп Абрамович Косов Воронетской волости деревни Гусово кретсьянин Абрам Иванов Косов и законная его жена Анисья Даниловн... Показать все
Смерть
Неизвестно