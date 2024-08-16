Куцева (Куцева) Агрипина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куцева (Куцева) Агрипина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1820 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куцев Гавриил Федоров

Мать: не указана

Место жительства
1871
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 968 МК церквей Мещовский у. за 1871 г
Восприемник
14.11.1871
Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 968 МК церквей Мещовский у. за 1871 г Иван и Филипп Абрамович Косов Воронетской волости деревни Гусово кретсьянин Абрам Иванов Косов и законная его жена Анисья Даниловн... Показать все
Смерть
Неизвестно

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