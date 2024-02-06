Корниенко Пётр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко Пётр Петрович

Место рождения

Селидовка, Донецкой области

Дата рождения

13.08.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Селидовка, Донецкой области
Смерть
Неизвестно
Севастополь
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