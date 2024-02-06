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Корниенко Пётр Петрович
Корниенко Пётр Петрович
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Место рождения
Селидовка, Донецкой области
Дата рождения
13.08.1922
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Селидовка, Донецкой области
Смерть
Неизвестно
Севастополь
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