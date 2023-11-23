Сергеев Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергеев ?
Мать: (Князькина) Розалия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Станислав
Мать ребёнка: (Комарова) Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Андрей
Мать ребёнка: (Комарова) Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сергеева) Оксана
Мать ребёнка: (Комарова) Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Комарова) Наталья