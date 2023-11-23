Сергеев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев ?

Мать: (Князькина) Розалия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Станислав

Мать ребёнка: (Комарова) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Андрей

Мать ребёнка: (Комарова) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сергеева) Оксана

Мать ребёнка: (Комарова) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Комарова) Наталья

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