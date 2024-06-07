Марфа Тимофеева 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марфа Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгиев Степан Егорович/Георгиев

Место жительства
Неизвестно
с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Фомичева) Матрона Степановна

Отец ребёнка: Георгиев Степан Егорович/Георгиев

с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.
Рождение ребёнка
1848

Сын: Фомичев Стефан Степанович

Отец ребёнка: Георгиев Степан Егорович/Георгиев

с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Фомичева) Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Георгиев Степан Егорович/Георгиев

с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Фомичева) Надежда Степановна

Отец ребёнка: Георгиев Степан Егорович/Георгиев

с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.
Рождение ребёнка
1856

Сын: Фомичев Николай Степанович

Отец ребёнка: Георгиев Степан Егорович/Георгиев

с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.
Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Фомичева) Анна Степановна

Отец ребёнка: Георгиев Степан Егорович/Георгиев

с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.
Рождение ребёнка
Вычислено 1863

Сын: Фомичев Алексей Степанович

Отец ребёнка: Георгиев Степан Егорович/Георгиев

Смерть
Неизвестно

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