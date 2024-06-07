Марфа Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Фомичева) Матрона Степановна
Отец ребёнка: Георгиев Степан Егорович/Георгиев
с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.
Рождение ребёнка
1848
Сын: Фомичев Стефан Степанович
Отец ребёнка: Георгиев Степан Егорович/Георгиев
с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Фомичева) Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Георгиев Степан Егорович/Георгиев
с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Фомичева) Надежда Степановна
Отец ребёнка: Георгиев Степан Егорович/Георгиев
с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.
Рождение ребёнка
1856
Сын: Фомичев Николай Степанович
Отец ребёнка: Георгиев Степан Егорович/Георгиев
с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Фомичева) Анна Степановна
Отец ребёнка: Георгиев Степан Егорович/Георгиев
с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.
Рождение ребёнка
Вычислено 1863
Сын: Фомичев Алексей Степанович
Отец ребёнка: Георгиев Степан Егорович/Георгиев
Смерть
Неизвестно