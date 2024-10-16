Степанова Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

После 1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Степанов Геннадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Степанов Дмитрий Алексеевич

Монастырская, город Киров, Кировская область
Основание Посемейные списки 1910г
Рождение ребёнка
Вычислено 1908

Дочь: (Степанова) Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: Степанов Дмитрий Алексеевич

Монастырская, город Киров, Кировская область
Основание Посемейные списки 1910г
Рождение ребёнка
Вычислено 1910

Дочь: (Степанова) Ксений Дмитриевна

Отец ребёнка: Степанов Дмитрий Алексеевич

Монастырская, город Киров, Кировская область
Основание Посемейные списки 1910г
Смерть
После 1920

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