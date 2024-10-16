Степанова Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиПосле 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Сын: Степанов Геннадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Степанов Дмитрий Алексеевич
Основание Посемейные списки 1910г
Рождение ребёнка
Вычислено 1908
Дочь: (Степанова) Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: Степанов Дмитрий Алексеевич
Основание Посемейные списки 1910г
Рождение ребёнка
Вычислено 1910
Дочь: (Степанова) Ксений Дмитриевна
Отец ребёнка: Степанов Дмитрий Алексеевич
Основание Посемейные списки 1910г
Смерть
После 1920