Кутузова Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кутузов Михаил Викторович
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
29.09.1998
Сын: Кутузов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Кутузов Михаил Викторович