Шпагин-Гвоздарев Федор Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШпагин-Гвоздарев Федор Тимофеевич

Шпагин-Гвоздарев Федор Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шпагин Тимофей Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шпагин-Гвоздарев Георгий Федорович

Мать ребёнка: Шпагина-Гвоздарева Ксения Александровна

Рождение ребёнка
02.12.1898

Дочь: Гвоздарева Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Шпагина-Гвоздарева Ксения Александровна

Балобаново, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Гвоздарева Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: Шпагина-Гвоздарева Ксения Александровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.