Шпагин-Гвоздарев Федор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шпагин Тимофей Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шпагин-Гвоздарев Георгий Федорович
Мать ребёнка: Шпагина-Гвоздарева Ксения Александровна
Рождение ребёнка
02.12.1898
Дочь: Гвоздарева Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Шпагина-Гвоздарева Ксения Александровна
Балобаново, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Гвоздарева Зинаида Федоровна
Мать ребёнка: Шпагина-Гвоздарева Ксения Александровна
Смерть
Неизвестно