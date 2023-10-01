Кротов Александр Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кротов Александр Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.08.2011

Сын: Кротов Иван Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.10.2014

Сын: Кротов Николай Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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