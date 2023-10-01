Кротов Александр Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.08.2011
Сын: Кротов Иван Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.10.2014
Сын: Кротов Николай Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности