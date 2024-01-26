Плешаков Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1980
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1980
Отец: Плешаков Дмитрий Яковлевич
Мать: Плешакова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плешаков Савелий Михайлович
Мать ребёнка: Плешакова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плешаков Артем Михайлович
Мать ребёнка: Плешакова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плешакова Ольга