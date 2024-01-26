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Плешаков Михаил Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1980

Отец: Плешаков Дмитрий Яковлевич

Мать: Плешакова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плешаков Савелий Михайлович

Мать ребёнка: Плешакова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плешаков Артем Михайлович

Мать ребёнка: Плешакова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешакова Ольга

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