Лысов Илья Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысов Илья Игнатьевич

Лысов Илья Игнатьевич

avatar

Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1770 г.р.

Мать

Вычислено 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794 ст.

Отец: Лысов Игнат Романович

Мать: - Фёкла Филипповна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1821 ст.

Сын: Лысов Трифимий Ильич

Мать ребёнка: - Мария Ефимовна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.

Дочь: Лысова Федора Ильинична

Мать ребёнка: - Мария Ефимовна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1825 ст.

Дочь: Лысова Мария Ильинична

Мать ребёнка: - Мария Ефимовна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.

Дочь: Лысова Матрона Ильинична

Мать ребёнка: - Мария Ефимовна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1837 ст.

Сын: Лысов Георгий Ильич

Мать ребёнка: - Мария Ефимовна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.05.1840 ст.

Сын: Лысов Алексей Ильич

Мать ребёнка: - Мария Ефимовна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.01.1858 ст.

Сын: Лысов Афанасий Ильич

Мать ребёнка: - Мария Ефимовна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close