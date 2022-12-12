Лысов Илья Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794 ст.
Отец: Лысов Игнат Романович
Мать: - Фёкла Филипповна
Рождение ребёнка
06.06.1821 ст.
Сын: Лысов Трифимий Ильич
Мать ребёнка: - Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.
Дочь: Лысова Федора Ильинична
Мать ребёнка: - Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
28.03.1825 ст.
Дочь: Лысова Мария Ильинична
Мать ребёнка: - Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.
Дочь: Лысова Матрона Ильинична
Мать ребёнка: - Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1837 ст.
Сын: Лысов Георгий Ильич
Мать ребёнка: - Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
09.05.1840 ст.
Сын: Лысов Алексей Ильич
Мать ребёнка: - Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
?.01.1858 ст.
Сын: Лысов Афанасий Ильич
Мать ребёнка: - Мария Ефимовна
Смерть
Неизвестно