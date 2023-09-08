Торохова Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торохова Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Торохов Дмитрий

Мать: Торохова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полетыкина Надежда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полетыкина Вера

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полетыкина Любовь

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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