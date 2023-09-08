Торохова Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Торохов Дмитрий
Мать: Торохова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полетыкина Надежда
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полетыкина Вера
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полетыкина Любовь
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно