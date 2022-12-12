Губина Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения02.04.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1982
Отец: Неизвестно
Мать: Губина Лидия Ивановна
Образование
До 1997
школа 82
Работа или профессия
С 2002
дизайнер, проектировщик
Образование
До 2002
красгаса
Место жительства
До 2007
Место жительства
С 2008
Работа или профессия
С 2018
дизайнер, проектировщик
Место жительства
С 2019
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область