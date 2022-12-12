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Губина Мария Сергеевна

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

02.04.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1982

Отец: Неизвестно

Мать: Губина Лидия Ивановна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Образование
До 1997
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
школа 82
Работа или профессия
С 2002
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
дизайнер, проектировщик
Образование
До 2002
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
красгаса
Место жительства
До 2007
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
С 2008
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
С 2018
Москва, город федерального значения Москва
дизайнер, проектировщик
Место жительства
С 2019
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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