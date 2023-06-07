Андрианова Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1953
Сын: Андрианов Юрий Анатольевич
Отец ребёнка: Андрианов Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрианов Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Андрианов Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрианов Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Андрианов Анатолий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно