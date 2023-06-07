Андрианова Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианова Мария Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1953

Сын: Андрианов Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: Андрианов Анатолий Николаевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрианов Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Андрианов Анатолий Николаевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрианов Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Андрианов Анатолий Николаевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрианов Анатолий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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