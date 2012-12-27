Смородинова Наталья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1951
Дата смерти27.12.2012
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1951
Отец: Кулаков Семен Максимович
Мать: Устинова Анна Корнеевна
Рождение ребёнка
07.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смородинов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
17.10.1973
Сын: Смородинов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Смородинов Василий Алексеевич
Смерть
27.12.2012