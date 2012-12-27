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Смородинова Наталья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1951

Дата смерти

27.12.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1951

Отец: Кулаков Семен Максимович

Мать: Устинова Анна Корнеевна

Рождение ребёнка
07.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смородинов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
17.10.1973

Сын: Смородинов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Смородинов Василий Алексеевич

Смерть
27.12.2012

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