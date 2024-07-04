Акулина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: (Разумовская) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Разумовский Петр Сергеевич
Турынино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно