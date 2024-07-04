Акулина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разумовский Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: (Разумовская) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Разумовский Петр Сергеевич

Турынино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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