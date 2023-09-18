Бугрова Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугрова Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бугров Николай

Рождение ребёнка
02.07.1968

Сын: Бугров Александр Николаевич

Отец ребёнка: Бугров Николай

Рождение ребёнка
17.03.1971

Дочь: Могучева Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Бугров Николай

Смерть
Неизвестно

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