Бугрова Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бугров Николай
Рождение ребёнка
02.07.1968
Сын: Бугров Александр Николаевич
Отец ребёнка: Бугров Николай
Рождение ребёнка
17.03.1971
Дочь: Могучева Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Бугров Николай
Смерть
Неизвестно