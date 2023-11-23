Семион Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семион Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Максим

Мать: не указана

ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1831г №32 Семион Максимов 54 У него жена Степанида Алексеева 47 У них дети 1й Сергей 27 Жена его Марфа Алексеева 28 У них сын Иван 1 2й Алексей 21 Жена его Арин... Показать все
Бракосочетание
01.10.1800

Жена: Степанида Алексеева

Рождение ребёнка
1805

Сын: Зайцев Сергей Семенов

Мать ребёнка: Степанида Алексеева

ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1831г №32 Семион Максимов 54 У него жена Степанида Алексеева 47 У них дети 1й Сергей 27 Жена его Марфа Алексеева 28 У них сын Иван 1 2й Алексей 21 Жена его Арин... Показать все
Рождение ребёнка
1808

Сын: Федор Семенов

Мать ребёнка: Степанида Алексеева

Рождение ребёнка
1810

Сын: Алексей Семенов

Мать ребёнка: Степанида Алексеева

ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1831г №32 Семион Максимов 54 У него жена Степанида Алексеева 47 У них дети 1й Сергей 27 Жена его Марфа Алексеева 28 У них сын Иван 1 2й Алексей 21 Жена его Арин... Показать все
Рождение ребёнка
03.06.1815

Сын: Иван Семенов

Мать ребёнка: Степанида Алексеева

ЦИАМ ф.203 оп.745 д.1111лист 204 год 1815 3/5 июня рождение и крещение сына Ивана воспреемники: д. Лыскова крестьянин Григорий Максимов и с. Марфина крестьянская жена Праскева Алексеева
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Зернова Февронья (Харитонья) Семенова

Мать ребёнка: Степанида Алексеева

ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1831г №32 Семион Максимов 54 У него жена Степанида Алексеева 47 У них дети 1й Сергей 27 Жена его Марфа Алексеева 28 У них сын Иван 1 2й Алексей 21 Жена его Арин... Показать все
Смерть
1845
ЦАМО ф.761 опись 1 Ревизские сказки за 1850 г Марфино Крестьяне Семен Максимов (55 в прошлую опись 1834г) умер в 1845 1й сын Сергей Семенов 45 жена Марфа Алексеева 52 сыновья Иван Сергеев 19 ... Показать все

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