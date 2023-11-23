Семион Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1778
Отец: Максим
Мать: не указана
ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1831г №32 Семион Максимов 54 У него жена Степанида Алексеева 47 У них дети 1й Сергей 27 Жена его Марфа Алексеева 28 У них сын Иван 1 2й Алексей 21 Жена его Арин... Показать все
Бракосочетание
01.10.1800
Жена: Степанида Алексеева
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Степанида Алексеева
ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1831г №32 Семион Максимов 54 У него жена Степанида Алексеева 47 У них дети 1й Сергей 27 Жена его Марфа Алексеева 28 У них сын Иван 1 2й Алексей 21 Жена его Арин... Показать все
Рождение ребёнка
1808
Сын: Федор Семенов
Мать ребёнка: Степанида Алексеева
Рождение ребёнка
1810
Сын: Алексей Семенов
Мать ребёнка: Степанида Алексеева
ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1831г №32 Семион Максимов 54 У него жена Степанида Алексеева 47 У них дети 1й Сергей 27 Жена его Марфа Алексеева 28 У них сын Иван 1 2й Алексей 21 Жена его Арин... Показать все
Рождение ребёнка
03.06.1815
Сын: Иван Семенов
Мать ребёнка: Степанида Алексеева
ЦИАМ ф.203 оп.745 д.1111лист 204 год 1815 3/5 июня рождение и крещение сына Ивана воспреемники: д. Лыскова крестьянин Григорий Максимов и с. Марфина крестьянская жена Праскева Алексеева
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Зернова Февронья (Харитонья) Семенова
Мать ребёнка: Степанида Алексеева
ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1831г №32 Семион Максимов 54 У него жена Степанида Алексеева 47 У них дети 1й Сергей 27 Жена его Марфа Алексеева 28 У них сын Иван 1 2й Алексей 21 Жена его Арин... Показать все
Смерть
1845
ЦАМО ф.761 опись 1 Ревизские сказки за 1850 г Марфино Крестьяне Семен Максимов (55 в прошлую опись 1834г) умер в 1845 1й сын Сергей Семенов 45 жена Марфа Алексеева 52 сыновья Иван Сергеев 19 ... Показать все